23 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В 2023 году зафиксирован трехкратный рост ДТП с участием электросамокатов

За девять месяцев 2023 года в России произошло 2647 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов и т.п. Это более чем в три раза больше, чем годом ранее. Такие цифры были озвучены на круглом столе в Совете Федерации, посвященном этой проблеме.
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Больше половины пострадавших в ДТП с участием СИМ составили люди младше 20 лет. Рост количества погибших на 63%, раненых - в три раза, в том числе пострадали 919 детей.

Сенатор Валерий Васильев отмечает, что по тротуарам как ездили на предельной скорости, так и ездят. Эта сфера до сих пор практически не урегулирована, хотя остро нуждается в таких нормах. Однако законодатели пока никак не могут принять соответствующие законы.

"Сильно запаздывает инфраструктура... Во всех городах движение СИМ в основном осуществляется по проезжей части либо по тротуарам. В большинстве городов, за редким исключением, выделение отдельных дорожек для движения самокатов в условиях плотной жилой застройки и загруженности улично-дорожной сети не прорабатывается. А без выделения отдельных зон для движения СИМ мы не сможем решить вопрос с безопасностью. Инфраструктура – это вопрос номер один", - написал сенатор.

Теги: ДТП, электросамокат, СИМ


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