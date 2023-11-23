В 2023 году зафиксирован трехкратный рост ДТП с участием электросамокатов

За девять месяцев 2023 года в России произошло 2647 аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) - электросамокатов и т.п. Это более чем в три раза больше, чем годом ранее. Такие цифры были озвучены на круглом столе в Совете Федерации, посвященном этой проблеме.

Больше половины пострадавших в ДТП с участием СИМ составили люди младше 20 лет. Рост количества погибших на 63%, раненых - в три раза, в том числе пострадали 919 детей.

Сенатор Валерий Васильев отмечает, что по тротуарам как ездили на предельной скорости, так и ездят. Эта сфера до сих пор практически не урегулирована, хотя остро нуждается в таких нормах. Однако законодатели пока никак не могут принять соответствующие законы.

"Сильно запаздывает инфраструктура... Во всех городах движение СИМ в основном осуществляется по проезжей части либо по тротуарам. В большинстве городов, за редким исключением, выделение отдельных дорожек для движения самокатов в условиях плотной жилой застройки и загруженности улично-дорожной сети не прорабатывается. А без выделения отдельных зон для движения СИМ мы не сможем решить вопрос с безопасностью. Инфраструктура – это вопрос номер один", - написал сенатор.