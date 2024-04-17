Верховный суд отменил приговор профессору МФТИ Голубкину по делу о госизмене

Верховный суд России сегодня отменил апелляционное определение на приговор по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене. Дело отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, передает РИА Новости.

В 2023 году Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующем ограничением свободы на год.

Следствие утверждало, что профессор, якобы, "передавал данные, содержащие государственную тайну, представителям иностранных организаций".

До ареста Голубкин работал на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ и в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ), он один из самых известных мировых специалистов в области гиперзвука.

Голубкин был арестован в 2021 году. Тогда адвокат ученого Иван Павлов рассказывал, что ФСБ заподозрила Голубкина в передаче сведений координатору проекта Hexafly-Int в Нидерландах Йохану Стиланту. Защита заявляла, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего руководителя.

Также источники сообщали, что Голубкин проходит по одному делу с физиком Анатолием Губановым. Он также участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int.

Сегодня во время назначения в Совете Федерации председателя Верховного суда России Ирины Подносовой сенатор Николай Федоров отметил, что в России выносится 0,2% оправдательных приговоров, в Евросоюзе – около 20%. Сенаторы призвали Подносову обратить внимание на то, что "судебная система в стране создавалась для того, чтобы защитить невиновных".