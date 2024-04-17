17 Апреля 2024
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Фото: Накануне.RU

Квачкову оставили в силе приговор по статье о дискредитации армии

Мосгорсуд оставил в силе решение Дорогомиловского районного суда, назначившего полковнику в отставке Владимиру Квачкову административный штраф в 50 тыс. руб. по статье о фейках об армии. Квачков с решением районного суда не согласился, его адвокаты пытались оспорить решение.

Штраф полковнику ГРУ в отставке назначили в декабре 2023 года. Это уже не первый подобный штраф Квачкова - в августе этого года его оштрафовали на 40 тыс. руб.

А в сентябре 2023 года за ним по решению суда установили административный надзор. 75-летнему отставному военному запрещено посещать массовые мероприятия. Надзор устанавливается в рамках условно-досрочного освобождения – судимость по нему будет погашена только в феврале 2029 года. Квачкову необходимо раз в месяц отмечаться в полиции.

Владимир Квачков в 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения в 2008 году оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор.

23 декабря 2010 года Квачков был вновь арестован, на этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа в России и терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. 18 июля 2013 года Верховный суд РФ снизил срок с 13 до восьми лет.

18 августа 2017 года Приволжский окружной военный суд в Самаре приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или публичном оправдании терроризма за видео, записанное в местах заключения.

7 февраля 2019 года Зубово-Полянский суд Мордовии постановил освободить Квачкова от наказания за экстремизм. Поскольку первая часть статьи 282 (экстремизм) перестала быть уголовным преступлением, суд постановил освободить Квачкова от отбывания наказания. Срок за попытку организации мятежа уже истек. 19 февраля 2019 года Квачков вышел на свободу.

Теги: владимир квачков, дискредитация армии, штраф


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