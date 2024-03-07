Путин указал на успешную борьбу правительства с санкциями

Кабмин России довольно успешно борется с санкциями.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иностранными участниками Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе", страна проводит подобные мероприятия не для того, чтобы "кому-то что-то доказать, с кем-то поспорить", а для того, чтобы найти друзей и создать условия для общения между молодыми людьми, чтобы они получили больше информации о России, сообщают "Известия".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия получает от западных санкций дивиденды в виде внутренней мобилизации экономики, производства, освоения новых технологий. По его словам, РФ в таких условиях развивается успешно.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин считает, что "друзей у нас больше", чем врагов. Об этом он поговорил с мэром Москвы Сергеем Собяниным.