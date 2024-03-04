В Челябинской области убийца ветерана СВО получил полтора года ограничения свободы

В Челябинской области Карталинский городской суд признал бойца смешанного стиля (ММА) Рустама Байжувенова виновным в причинении смерти по неосторожности ветерану специальной военной операции, "вагнеровцу" Максиму Никитину.

"Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год и шесть месяцев", - сообщили ТАСС в пресс-служба суда.

Патриотический блогер Сергей Колясников (более известный как Zergulio) в своем telegram-канале отметил, что "диаспора защитила своего боевика, Россия своего солдата защитить не смогла".

"Бежать/прятаться от этого русским негде и некуда. Это у азербайджанцев есть Азербайджан. У таджиков – Таджикистан. У казахов – Казахстан, и так далее. А у русских уже даже России, по большому счету, нет", - размышляет Колясников.

Все эти "ценные специалисты", вырезав в 90-е русских, выгнав их из своих республик теперь пришли сюда наводить порядки в соответствии с правилами родного кишлака и при поддержке властей и полиции, размышляет Колясников.

"Вообще, Челябинск в вопросах влиятельности диаспор увернно соперничает с Санкт-Петербургом. Полтора года ограничения свободы за убийство – это сильно", - написал Zergulio.

15 сентября 2023 г. Никитин встретился с одноклассниками в кафе. У его одноклассницы произошел конфликт с местным борцом ММА Рустамом Байжувеновым. Пьяный боец начал таскать женщину за волосы. Никитин вступился за нее, в конфликт вмешался еще один мужчина, он попытался остановить драку, отметив, что боец превосходит других участников конфликта физически, сообщив также, что Максим Никитин приехал с СВО.

Тот ответил: "сейчас проверим, какой он СВОшник" и специально ударил Максима Никитина в горло, чтобы нанести максимальный урон и сломал ему гортань. Никитин ударился затылком о тротуарную плитку, потерял сознание. Байжуменов даже не попытался оказать пострадавшему помощь. Ветеран СВО был госпитализирован в больницу города Карпаты. Его прооперировали, перевели в реанимацию, где он умер 17 сентября. Первоначально с бойца ММА взяли лишь подписку о невыезде, вскоре он был задержан.