Гладков сообщил об обстреле Блегород-арены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что прошедшая ночь в регионе была неспокойной из-за атак ВСУ.

"Слава Богу, обошлось без жертв и пострадавших. Пострадали "Белгород Арена", 22-я гимназия. Остекление – более 30 квартир остались без окон. Пострадал легковой транспорт. С утра подведем ущерб и начнем, как всегда, восстановление", - написал губернатор в своем telegram-канале.

Дети прибывают из Белгородской области в другие регионы.

"Вчера 300 наших детей прибыли в Липецкую область, а 250 – в Ханты-Мансийский автономный округ", - уточнил Гладков.