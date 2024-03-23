Террористы могут передвигаться в белом седане "Рено". Они вооружены

Террористы, устроившие стрельбу и взрыв в Крокус Сити Холле в Москве, могут передвигаться на белом седане. Такую машину разыскивают спецслужбы, передает Baza.

Уточняется, что это белый "Рено" с номерами Тверской области, которые могут быть поддельными.

Силовики перекрыли все выезды из города, проводятся проверки документов проверки по всему МКАДу. По Подмосковью выставлено большое количество постов.

В машине могут находиться несколько вооруженных мужчин в зеленых камуфляжных костюмах.

Ранее сообщалось, что на парковке Крокус Сити Холла оцепили автомобиль, на котором, предположительно, приехали террористы. Машина может быть заминирована.

На текущий момент один из террористов, предположительно, задержан, четверым удалось скрыться с места происшествия.