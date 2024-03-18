Тобольские медики спасли пациентку на фестивале "Тюменская весна"

Тобольские медики спасли пациентку благодаря обследованию в "Палатке здоровья" на фестивале "Тюменская весна", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Женщина обратилась к фельдшеру Эльмире Кучебаевой, сославшись на плохое самочувствие и тошноту. Ее артериальное давление находилось на уровне 260. После оказания первой помощи женщину госпитализировали в кардиологическое отделение Областной больницы № 3. Врачи установили диагноз — инфаркт миокарда.

Пациентке провели операцию, чтобы восстановить нормальное кровообращение. Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей-кардиологов и проходит курс медикаментозной терапии.

Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" стартовал в Тюменской области с самого утра 15 марта и завершился 17 марта. Он объединил в себе сразу восемь площадок, где можно было послушать песни, принять участие в викторине "Люби свой край" и посетить продовольственную ярмарку.

По данным департамента АПК, гости фестиваля приобрели свыше девяти тонн продовольственной продукции местных производителей. Наибольшей популярностью пользовались сливочное масло, куриные яйца и говяжья тушенка.

Всего в ярмарке приняли участие 40 тюменских производителей со всего региона. Это сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан. Многие предоставляли возможность дегустировать товары перед покупкой.

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