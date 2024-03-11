В России предложили запустить молодежную ипотеку под 3%

Группа компаний "А101" предложила запустить в России льготную ипотеку для молодежи, сообщают "Известия".

В соответствии с этим видом ипотеки кредиты должны будут выдаваться молодым заемщикам под 3% годовых сроком до 50 лет, а первоначальный взнос составит 15%. В столицах льготный кредит оформлялся бы в пределах 15 миллионов рублей. В других регионах страны его сумма ограничивалась бы 9-12 миллионами.

Кроме того, молодые специалисты должны получать государственный сертификат на выплату части первоначального взноса в том случае, если они вступили в брак до 30 лет.

По мнению авторов инициативы, такая ипотека может простимулировать молодежь раньше вступать в законный брак.

Ранее сообщалось, что в России могут снижать ставку по семейной ипотеке при условии пополнения семейства.

Как заявили в корпорации "ДОМ.РФ", проценты уменьшат на 1 п.п. (до 5%) при появлении второго ребенка и на 2 п.п. (до 4%) — после рождения третьего и последующих детей. Как ожидается, льгота будет распространяться только на новые займы по госпрограмме.