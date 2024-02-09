В Китае создали первого в мире виртуального "ребенка" с искусственным интеллектом

В Пекине представили первого в мире виртуального "ребенка" с искусственным интеллектом (ИИ), пишет South China Morning Post.

"Ребенком" является маленькая девочка на экране. Ее так и назвали: Маленькая девочка. Объект может сам назначать себе задачи, обучаться и исследовать свое окружение.

Отмечается, что, в отличие от популярных моделей большого языка в ИИ, объект может самостоятельно назначать себе задачи, начиная от изучения окружающей среды и заканчивая уборкой комнат и удалением пятен. Также имеет "эмоции". С точки зрения общих стандартов ИИ и тестовых заданий "девочка" демонстрирует поведение и способности, близкие к поведению трех- или четырехлетнего ребенка. Но она может совершенствовать свои навыки.

В Пекинском институте общего ИИ заявили, что модель призвана помочь ИИ беспрепятственно интегрироваться в среду обитания человека, для этого он должен обучаться и выполнять задачи в сложных условиях, руководствуясь "ценностями" и "пониманием" причинно-следственной связи. И создан новый тест для ИИ, который поможет ему сделать это более эффективно и безопасно, гарантируя, что он лучше послужит человеческому обществу.

Специалист по ИИ член СПЧ Игорь Ашманов считает, что внедрение ИИ является закреплением тенденции на понижение качества и экономию средств. Людей приучают к тому, что обслуживание будет более низкого качества, а живое обслуживание или обучение будет привилегией немногих.