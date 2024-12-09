09 Декабря 2024
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Фото: t.me/vvgladkov

В Курске арестован обвиняемый в махинациях при строительстве защитных сооружений

Суд в Курске арестовал на два месяца бывшего заместителя генерального директора АО "Корпорация развития Курской области". Он обвиняется в необоснованном расходовании денежных средств, предназначенных для строительства фортификационных сооружений (ч. 3 ст. 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в объединенной системе судебной системы региона.

По данным областной прокуратуры, в 2023 году обвиняемый, занимая руководящую должность в корпорации по работе с инвесторами, заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области. При этом эти работы были фактически выполнены и оплачены ранее другой строительной фирме. Это повлекло необоснованное расходование бюджетных денежных средств в размере более 173 млн рублей.

Ранее Mash писал, что одной из причин внезапной отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова стало возможное уголовное дело о хищении при строительстве защитных сооружений. По данным телеграм-канала, в ближайшее время под статью могут попасть заместители Смирнова Алексей Дедов и Роман Денисов. Ранее их привлекали в качестве свидетелей по делу о переносе сроков строительства линий обороны на границе с Украиной. Кроме того, могут задержать директора Корпорации развития Владимира Лукина.

Защитные сооружения должны были появиться в регионе 1 августа. Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа, украинские военные до сих пор удерживают часть территорий.

Теги: курская область, защитные сооружения, корпорация развития


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