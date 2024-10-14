14 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

"Не убийство, а врачевание". Екатеринбургский митрополит сравнил СВО с работой хирурга

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сравнил проведение специальной военной операции с работой врача-хирурга. Об этом он заявил в новом выпуске проекта "Русский ковчег" в эфире телеканала "Спас".

Митрополиту был задан вопрос: какие, на его взгляд, духовные смыслы и цели несет в себе СВО? Евгений отметил, что "когда врач берет в руки нож и начинает резать брюшину человеку - это может восприниматься как убийство, как кровопролитие".

"Но с одной оговоркой: мы понимаем, что это врач, который понимает, что он делает, что он должен разрезать. Он должен оттуда изъять что-то, что несет в себе смерть, а потом бережно зашить. И вот такое действо уже не называется убийством и издевательством - оно называется врачеванием. Хотя и больно, хотя и кровь, хотя и можно умереть. Для меня специальная военная операция - это действия врача, который видит, какая зараза и безумие вошло в сердца и недра русского, малороссийского народа", - заявил священнослужитель.

Напомним, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призывал уральских женщин больше рожать, чтобы Свердловскую область не заселили мигранты.

Теги: митрополит, СВО, врач, смыслы


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