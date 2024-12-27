В ЦБ назвали стоимость банковских карт россиян на черном рынке

В Банке России озвучили, сколько стоят на чёрном рынке так называемые "дропперские карты" – вид банковского изделия, который оформляют на подставного человека или передают мошенникам либо теневому бизнесу.

В 2024 г. стоимость таких карт достигла 30–40 тыс. руб., рассказал РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. При этом "срок жизни" таких карт упал до одного дня, а ответственность участников теневых схем хотят усилить.

Ранее в ЦБ раскрыли информацию о том, сколько россиян делали переводы на дропперские карты. В последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди. Операции составляют существенную долю теневой экономики России. В подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой из них.