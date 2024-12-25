В ЦБ сообщили, сколько россиян делали переводы на карты теневого бизнеса

В Банке России раскрыли информацию о том, сколько россиян делали переводы на дропперские карты. Это вид банковского изделия, который оформляют на подставного человека или передают мошенникам либо теневому бизнесу.

В последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди. Операции составляют существенную долю теневой экономики России, сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. В подобные переводы вовлечены около 13% трудоспособных граждан, или почти каждый восьмой из них.

Ранее стало известно, что из-за действий телефонных мошенников с территории Украины, россияне потеряли 250 млрд руб. Об этом в своих социальных сетях рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. По его словам, действия злоумышленников сильно затрудняют работу правоохранителей, а наиболее бдительные граждане не желают общаться с представителями ведомств, боясь наткнуться на мошенников.