Нарушили все правила: норвежский корабль не взял на борт российских моряков с тонущего сухогруза

Норвежское судно отказалось принять на борт тонущих российских моряков с судна Ursa Major ("Большая медведица"). Как пишет РИА Новости, в пресс-службе владельца российского судна "Оборонлогистика" сообщили, что спасательной шлюпке, которая направилась к ближайшему кораблю Oslo Carrier 3, отказали в помощи.

"При подходе спасательной шлюпки к борту, норвежское судно отказалось принимать членов экипажа "Урса Майор", ссылаясь на некий запрет", — рассказали в компании.

В компании назвали этот инцидент нарушением Международной конвенции о спасении 1989 года. Она обязывает оказывать помощь терпящим бедствие, независимо от национальности.

Крушение потерпело российское судно Ursa Major в Средиземном море между Испанией и Алжиром 24 декабря. По предварительным данным, судно начало тонуть после взрыва в машинном отделении.

На спасение пришел сначала российский военный корабль, а также несколько судов, проходивших рядом. Позднее к ним присоединился патрульный катер Военно-морского флота Испании.

Они спасли 14 человек и доставили их на берег. Двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Позже сообщили, что причиной крушения стал теракт, сообщила "Оборонлогистика". По показаниям членов экипажа, с правого борта "Урса Майор" произошли три последовательных взрыва.

После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.