Российские моряки, выжившие после крушения сухогруза Ursa Major, вылетели в Россию

Российские моряки, выжившие после кораблекрушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в Россию, сообщает посольство России в королевстве в Telegram-канале.

Накануне в консульском отделе посольства им были оформлены все необходимые документы.

"Желаем пережившим трагедию россиянам благополучного возвращения домой", - говорится в сообщении.

Крушение потерпело российское судно Ursa Major в Средиземном море между Испанией и Алжиром 24 декабря. По предварительным данным, судно начало тонуть после взрыва в машинном отделении. На спасение пришел сначала российский военный корабль, а также несколько судов, проходивших рядом. Позднее к ним присоединился патрульный катер Военно-морского флота Испании.

Они спасли 14 человек и доставили их на берег. Двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести. Позже сообщили, что причиной крушения стал теракт, сообщила "Оборонлогистика". По показаниям членов экипажа, с правого борта "Урса Майор" произошли три последовательных взрыва. После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.

Отметим, что российским морякам отказало в помощи норвежское судно Oslo Carrier 3, к которому они направились на спасательной шлюпке. Норвежское судно отказалось принимать членов экипажа, ссылаясь на некий запрет. Этот инцидент является грубейшим нарушением Международной конвенции о спасении 1989 года. Она обязывает оказывать помощь терпящим бедствие, независимо от национальности.