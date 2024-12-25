Судовладелец: Сухогруз "Урса Майор" затонул в результате теракта

Теракт стал причиной крушения российского сухогруза "Урса Майор" в Средиземном море, сообщила "Оборонлогистика" (владелец судна).

По показаниям членов экипажа, с правого борта "Урса Майор" произошли три последовательных взрыва, заявили РИА Новости в компании.

После этого сухогруз получил резкий крен до 25 градусов на левый борт, что говорит о поступлении воды.

23 декабря российское судно потерпело крушение в Средиземном море между Испанией и Алжиром.

На спасение пришел сначала российский военный корабль, а также несколько судов, проходивших рядом. Позднее к ним присоединился патрульный катер Военно-морского флота Испании. Они спасли 14 человек и доставили их на берег. Двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести.