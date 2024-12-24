Пропали двое моряков: Российское судно затонуло в Средиземном море

Крушение потерпело российское судно Ursa Major в Средиземном море между Испанией и Алжиром. Как пишет РИА Новости, об этом сообщило издание Español.

По предварительным данным, судно начало тонуть после взрыва в машинном отделении.

На спасение пришел сначала российский военный корабль, а также несколько судов, проходивших рядом. Позднее к ним присоединился патрульный катер Военно-морского флота Испании.

Они спасли 14 человек и доставили их на берег. Двое моряков до сих пор числятся пропавшими без вести. На данный момент команда корабля временно находится в Испании.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Российское торговое судно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Сухогруз должен был прибыть в порт Владивостока 22 января.

Ursa Major — грузовое судно, построенное в 2009 году.

15 декабря в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. С танкера "Волгонефть 212" были эвакуированы 13 моряков. Один моряк погиб.