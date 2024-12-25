Видео, снятое спасателями сразу после крушения самолета, опубликовало МЧС

Видео, снятое спасателями ведомства сразу после крушения самолета в Актау опубликовало МЧС Казахстана.

Ранее в МЧС Казахстана сообщали о том, что 25 человек доставлены в больницы после крушения пассажирского самолета в Актау.

При крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines сегодня утром в Казахстане выжили 32 человека. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.

По его словам, сейчас совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела. Но говорить о каких-либо результатах пока рано. По словам Зейналова, рассматриваются все версии. Пока только проводятся соответствующие экспертизы.

На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии.