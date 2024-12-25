Опрос: жители Екатеринбурга в новогодние каникулы мечтают уехать в Петербург и Москву

В новогодние каникулы жители Екатеринбурга мечтают отправиться в путешествие. Опрос на эту тему в столице Урала провел в декабре нынешнего года сервис SuperJob.

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Согласно результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 62% опрошенных мечтает о путешествии. А 37% екатеринбуржцев хотят провести каникулы в родном городе. При этом мужчины чаще женщин предпочитают проводить праздники дома (40% и 34% соответственно). Женщины же, напротив, больше склонны к путешествиям (65% против 59% среди мужчин).

Также жители Екатеринбурга назвали города России, куда бы они хотели отправиться в новогодние каникулы. На первом месте оказались Санкт-Петербург и Москва, которые набрали по 17%. Второе место занял Сочи (10%). О желании посетить Карелию (третье место) сообщили 5% опрошенных.

Еще по 4% выбрали для путешествий Калининград, Байкал и Крым. А по 3% мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца.

Ранее жители Екатеринбурга рассказали о своем отношении к Новому году.