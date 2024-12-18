Опрос: 24% екатеринбуржцев обожают Новый год

Жители Екатеринбурга рассказали о своем отношении к Новому году. Опрос на эту тему в декабре 2024 года провел сервис SuperJob.

Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), обожают Новый год 24% екатеринбуржцев. 32% признались, что праздник любят, но без фанатизма. Еще 36% относятся к нему спокойно.

4% екатеринбуржцев сообщили, что не любят Новый год, а 1% его и вовсе люто ненавидит. При этом женщины признавались в любви к празднику чаще мужчин (67% и 45% соответственно).

Ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга проведут новогоднюю ночь дома в кругу семьи. Глава уральской столицы Алексей Орлов также уже знает, где он проведет предстоящие новогодние каникулы.