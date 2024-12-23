С креветками и икрой: Аналог дубайского шоколада придумали российские кондитеры
Аналог дубайского шоколада придумали российские кондитеры. В Сибири и на Камчатке выпустили в продажу сладости с начинкой из икры, рыбы, креветок и даже мяса оленя, сообщает SHOT.
Также кондитерские фабрики предлагают шоколад с диким лососем и крабом. Как отмечает издание, некоторые используют имитированные "икринки" — виноградный сок и агар-агар.
Пользователи соцсетей начали предлагать свои варианты: например, шоколад с оливье.
Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона не злоупотреблять дубайским шоколадом.
Пост с предупреждением ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. В нем говорится, что дубайский шоколад – это раскрученная в соцсетях плитка с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. Лакомство завоевало популярность благодаря своему эффектному виду.
По словам нутрициолога Кристины Франц, шоколадка с оливье — это вообще углеводно-жировая бомба.
Дубайский шоколад появился в 2021 году в кондитерской Fix Dessert Chocolatier в Дубае. Это шоколадный батончик или плитка ручной работы с начинкой из кнафе и тахини, украшенный разноцветными кондитерскими "брызгами".
Кнафе — это арабская сладость из вермишели и козьего сыра, а тахини — густая паста из молотых кунжутных семян.
Вкус зависит от наполнителей: фисташковая или ореховая паста, кукурузные хлопья или чизкейк.
В России дубайский шоколад можно приобрести на маркетплейсах. Например, на "OZON" самая дешевая плитка шоколада в форме сердечка стоит 441 рубль.