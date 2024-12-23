С креветками и икрой: Аналог дубайского шоколада придумали российские кондитеры

Аналог дубайского шоколада придумали российские кондитеры. В Сибири и на Камчатке выпустили в продажу сладости с начинкой из икры, рыбы, креветок и даже мяса оленя, сообщает SHOT.

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Также кондитерские фабрики предлагают шоколад с диким лососем и крабом. Как отмечает издание, некоторые используют имитированные "икринки" — виноградный сок и агар-агар.

Пользователи соцсетей начали предлагать свои варианты: например, шоколад с оливье.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона не злоупотреблять дубайским шоколадом.

Пост с предупреждением ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. В нем говорится, что дубайский шоколад – это раскрученная в соцсетях плитка с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. Лакомство завоевало популярность благодаря своему эффектному виду.

По словам нутрициолога Кристины Франц, шоколадка с оливье — это вообще углеводно-жировая бомба.

Дубайский шоколад появился в 2021 году в кондитерской Fix Dessert Chocolatier в Дубае. Это шоколадный батончик или плитка ручной работы с начинкой из кнафе и тахини, украшенный разноцветными кондитерскими "брызгами".

Кнафе — это арабская сладость из вермишели и козьего сыра, а тахини — густая паста из молотых кунжутных семян.

Вкус зависит от наполнителей: фисташковая или ореховая паста, кукурузные хлопья или чизкейк.

В России дубайский шоколад можно приобрести на маркетплейсах. Например, на "OZON" самая дешевая плитка шоколада в форме сердечка стоит 441 рубль.