Россиян призвали не привозить в Россию из ОАЭ посылки с дубайским шоколадом

Россиян призывают не брать у незнакомцев посылки с дубайским шоколадом в ОАЭ при полете в Россию. Об опасности таких предметов предупредили в Telegram-канале Генконсульства России в Дубае.

"Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а "киндер-сюрприз" для таможни", — сказали в дипведомстве.

В Генконсульстве также отметили, что транспортировка товаров в чемоданах случайных пассажиров не является параллельным импортом.

Ранее стало известно, что дубайский шоколад, который стал популярен в социальных сетях, опасен для здоровья. Выяснилось, что в одной плитке десерта весом 200 граммов содержится свыше тысячи килокалорий.