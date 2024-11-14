Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности дубайского шоколада

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области призвало жителей региона не злоупотреблять дубайским шоколадом.

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Пост с предупреждением ведомство опубликовало в своем Telegram-канале. В нем говорится, что дубайский шоколад – это раскрученная в соцсетях плитка с начинкой из фисташковой пасты и теста катаифи. Лакомство завоевало популярность благодаря своему эффектному виду и широко представлено на различных маркетплейсах.

Свердловский Роспотребнадзор дает несколько советов, которые нужно учитывать при покупке такой шоколадки. Так, следует сначала оценить свой аллергический анамнез, так как в продукте много ингредиентов, способных привести к нежелательным реакциям организма. Кроме этого, надо внимательно отнестись к выбору продавца на маркетплейсе, перед заказом почитать отзывы о товаре, а на пункте выдачи изучить информацию на упаковке об изготовителе, составе и сроках годности.

"Если упаковка повреждена или продукт деформирован, откажитесь от него. Употребляйте за один раз малую порцию сладости. Помните, что такой продукт содержит много сахара и жира. Берегите себя", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россиян просят не привозить домой из ОАЭ посылки с дубайским шоколадом, так как могут возникнуть некие проблемы на таможне.