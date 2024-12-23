Буровая установка загорелась в Оренбургской области

Буровая установка загорелась в Оренбургской области недалеко от поселка Красногорский. Как сообщает МЧС, пострадавших нет.

Для демонтажа конструкций привлекли инженерную техника. На месте работают 56 специалистов и 24 единицы техники.

Причины возгорания пока неизвестны.

22 декабря на видео попал взрыв ларька с пиротехникой в Ставропольском крае, сообщал Telegram-канал BAZA.

Инцидент произошел утром на улице Пушкина в Минеральных Водах. По неизвестной причине там загорелся ларек с фейерверками.

Огонь потушили почти через час 10 сотрудников МЧС и три пожарные машины. По предварительным данным, пострадавших нет.

20-го числа произошел взрыв газа произошёл в частном доме в Сочи. Там взорвался газовый баллон, первый этаж дома полностью разрушен. Хозяина дома госпитализировали. У него серьёзные ожоги 40% тела. 36-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.