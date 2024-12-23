В Оренбуржье пожар на буровой не вызвал превышение ПДК вредных веществ

Буровая установка загорелась в Оренбургской области недалеко от поселка Красногорский. Для демонтажа конструкций привлекли инженерную технику. На месте работают 56 специалистов и 24 единицы техники. Причины возгорания пока неизвестны.

В Асекеевском районе Оренбургской области не зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.



