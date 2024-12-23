В Оренбуржье пожар на буровой не вызвал превышение ПДК вредных веществ
В Асекеевском районе Оренбургской области не зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.
Экологическую обстановку изучают специалисты Бузулукской лаборатории обеспечения государственного экологического надзора, приводит ТАСС сообщение правительства области.
Буровая установка загорелась в Оренбургской области недалеко от поселка Красногорский. Для демонтажа конструкций привлекли инженерную технику. На месте работают 56 специалистов и 24 единицы техники. Причины возгорания пока неизвестны.