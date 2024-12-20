Взрыв газа произошёл в частном доме в Сочи

Взрыв газа произошёл в двухэтажном частном доме в Сочи на улице Демократической. Как сообщает SHOT, там взорвался газовый баллон, первый этаж дома полностью разрушен.

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Хозяина дома госпитализировали. У него серьёзные ожоги 40% тела. 36-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в Бийске (Алтайский край) в результате взрыва бытового газа пострадали женщина и 9-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии — у него термические ожоги первой и второй степени. Женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, баллон был заправлен газом с нарушением технических норм. Возбуждено уголовное дело.