После атаки дронов ВСУ Казани Путин пообещал, что противник еще пожалеет о содеянном

Президент РФ Владимир Путин убежден, что все повреждения, которые были нанесены в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Казань, будут устранены. Такое мнение он высказал, обращаясь к главе республики Рустаму Миниханову, во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры, сообщает ТАСС.

"Я уверен, вы восстановите все, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани", - сказал президент.

Президент отметил, что противник пожалеет об этом и столкнется с еще большими разрушениями.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило подробности атаки беспилотников на Казань 21 декабря.

С 7.40 до 9.20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в городе Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, еще три подавлены РЭБ. ВСУ, по данным Mash, применили дроны "Лютый" для атаки на Казань. Такие беспилотники использовали для удара по Москве в ноябре.

Ранее местные власти сообщили, что было зафиксировано восемь прилетов. Один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, еще один был сбит над рекой, шесть дронов попали в жилые дома. В Казани в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня – 21 и 22 декабря - отменены все массовые мероприятия.