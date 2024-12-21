21 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

БПЛА атаковали два ЖК в Казани, начался пожар

Жителей элитного ЖК "Лазурные небеса" в Казани выводят из многоэтажки после прилета украинских БПЛА, пишет Mash.

Информации о пострадавших пока нет. В доме начался пожар, сообщают местные жители. Повреждено остекление здания, на месте все заволокло дымом.

Предварительно, многоэтажку атаковали минимум два дрона. Перед этим жители соседних домов слышали громкий шум, а потом взрыв, пишет телеграм-канал.

Людей из ЖК "Лазурные небеса" выводят по лестницам, лифты заблокированы, передает Shot.

Кроме того, очевидцы сообщают в прилете дрона в еще одну многоэтажку в Казани - ЖК "Манхэттен".

Оперативные службы прибыли к ЖК "Лазурные небеса", на место выехал также глава правительства Татарстана. Об этом пишет РИА Новости.

Теги: жк, беспилотники, казань


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Развитие сюжета:

Ранее 21.12.2024 09:43 Мск Три дома повреждены в результате атаки БПЛА на Казань

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