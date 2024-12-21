БПЛА атаковали два ЖК в Казани, начался пожар

Жителей элитного ЖК "Лазурные небеса" в Казани выводят из многоэтажки после прилета украинских БПЛА, пишет Mash.

Информации о пострадавших пока нет. В доме начался пожар, сообщают местные жители. Повреждено остекление здания, на месте все заволокло дымом.

Предварительно, многоэтажку атаковали минимум два дрона. Перед этим жители соседних домов слышали громкий шум, а потом взрыв, пишет телеграм-канал.

Людей из ЖК "Лазурные небеса" выводят по лестницам, лифты заблокированы, передает Shot.

Кроме того, очевидцы сообщают в прилете дрона в еще одну многоэтажку в Казани - ЖК "Манхэттен".

Оперативные службы прибыли к ЖК "Лазурные небеса", на место выехал также глава правительства Татарстана. Об этом пишет РИА Новости.