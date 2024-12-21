Минобороны: Казань атаковали беспилотниками в три волны с разных направлений

Минобороны России сообщило подробности атаки беспилотников на Казань.

"С 7.40 до 9.20 киевский режим атаковал c применением БПЛА самолетного типа объекты гражданской инфраструктуры в городе Казань. БПЛА применялись в три волны с разных направлений", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, еще три подавлены РЭБ.

ВСУ, по данным Mash, применили дроны "Лютый" для атаки на Казань. Такие беспилотники использовали для удара по Москве в ноябре, утверждает Telegram-канал.

Ранее местные власти сообщили, что было зафиксировано восемь прилетов. Один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, еще один был сбит над рекой, шесть дронов попали в жилые дома.

В Казани в целях обеспечения безопасности в ближайшие два дня – 21 и 22 декабря - отменены все массовые мероприятия.