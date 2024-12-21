21 Декабря 2024
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Происшествия Приволжский ФО В России Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

Три дома повреждены в результате атаки БПЛА на Казань

Уже три дома повреждены в результате атаки БПЛА на Казань.

Как сообщает мэрия города, произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.

По данным СМИ, повреждены 37-этажный ЖК "Лазурные небеса", 23-этажный ЖК "Манхэттен" и 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.

Власти заявляют, что все службы работают на месте возгорания. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием.

К месту ЧП выехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

Из-за атаки беспилотников в Казани работает система оповещения населения, сообщают власти Татарстана. Жителей просят в случае сигнала тревоги спускаться на первые этажи и в подвалы.

Как информирует Минобороны России, около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана.

Теги: казань, беспилотники, жк, пожар


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Ранее 21.12.2024 09:16 Мск БПЛА атаковали два ЖК в Казани, начался пожар

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