Три дома повреждены в результате атаки БПЛА на Казань
Уже три дома повреждены в результате атаки БПЛА на Казань.
Как сообщает мэрия города, произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.
По данным СМИ, повреждены 37-этажный ЖК "Лазурные небеса", 23-этажный ЖК "Манхэттен" и 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.
Власти заявляют, что все службы работают на месте возгорания. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить теплыми вещами и питанием.
К месту ЧП выехали премьер-министр РТ Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.
Из-за атаки беспилотников в Казани работает система оповещения населения, сообщают власти Татарстана. Жителей просят в случае сигнала тревоги спускаться на первые этажи и в подвалы.
Как информирует Минобороны России, около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Татарстана.