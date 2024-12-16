16 Декабря 2024
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Сохранит ли Россия базы в Сирии?

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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Новые санкции против России намерен утвердить Евросоюз

Пятнадцатый пакет санкций против России намерен утвердить Евросоюз (ЕС). Сегодня в Брюсселе пройдет последнее в этом году заседание министров иностранных дел 27-ми стран.
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Как сообщает ТАСС, об этом сказал журналистам высокопоставленный европейский источник.

"Надеюсь, мы примем 15-й пакет санкций, новые персональные санкции", - сообщил он.

Как рассказал представитель, министры утвердят "новый черный список" за якобы "гибридные действия" Москвы. На прошлой неделе они согласовали меры против иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть.

28 ноября стало известно, что в черный список включат 54 человека и 29 организаций. Кроме того, Евросоюз внесет в серый список (в отношении его фигурантов требуется дополнительный надзор) 34 компании и 47 судов.

Также на заседании обсудят ситуацию в Сирии. Дипломаты надеются, что новые власти Сирии решат не оставлять в стране российские военные базы.

Главы МИД также обсудят санкции против властей Грузии, включая возможное введение визового режима для дипломатов и официальных лиц страны.

Ранее мы сообщали, что послы Евросоюза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила председательствующая в Евросоюзе Венгрия. Новые ограничительные меры будут направлены против морских судов третьих стран, физических лиц и организаций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала принятие очередного пакета санкций. По ее словам, он нацелен, в частности, на теневой флот России.

Также сообщалось, что быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой призывают граждан Германии. Их предупреждают о длительных отключениях электричества из-за гибридных атак России. Об этом сказал вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Рене Функ.

Теги: евросоюз, санкции, танкер, грузия, брюссель


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