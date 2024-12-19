Кремль: власти делают все для минимизации последствий санкций

Российские власти внимательно анализируют новые ограничительные меры против Москвы и делают все для минимизации их последствий.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" официальный представитель Кремля РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на введение Европейским союзом 15-го пакета антироссийских санкций.

"Вы видите, что на протяжении почти трех лет этого санкционного марафона в итоге мы имеем фактически стагнацию в Европе и достаточно высокий для нас темп развития нашей экономики", – заявил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что югорская авиакомпания Utair включена в новый санкционный список Евросоюза.