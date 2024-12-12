Послы Евросоюза согласовали 15-й пакет антироссийских санкций

Послы стран Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против Москвы.

Об этом заявила председательствующая в Евросоюзе Венгрия. Новые ограничительные меры будут направлены против морских судов третьих стран, физических лиц и организаций.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала принятие очередного пакета санкций. По ее словам, он нацелен, в частности, на теневой флот России.

По данным Reuters, новый пакет санкций также предусматривает продление на полгода импорта российских нефтепродуктов в Чехию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России помогли развитию собственных технологий.