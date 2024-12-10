Путин: санкции против России помогли развитию собственных технологий

Россия может совершить рывок в цифровизации. Об этом сказал президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

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Это связано с введением санкций против России: они стали импульсом в развитии технологий.

По словам президента, сейчас в стране есть все для технологического рывка в цифровой сфере. Для этого создали систему высшего образования. Также есть уникальные кадры, "суверенные, опережающие зарубежные аналоги платформенные решения, преференции и льготы для IT-компаний и специалистов".

Ранее мы сообщали, что США хотят ввести новые санкции против России. Об этом сказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он напомнил, что США уже ввели масштабные санкции против российского финансового сектора.