13 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Запастись едой и водой призывают жителей Германии

Быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и запасаться едой призывают граждан Германии. Их предупреждают о длительных отключениях электричества из-за гибридных атак. Об этом сказал вице-президент Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Рене Функ, пишет Lenta.ru.
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"Я обращаюсь к гражданам: готовьтесь к чрезвычайным ситуациям, это может быть и длительное отключение электроэнергии", — сказал чиновник.

Он рассказал, что именно может понадобиться. Жителям нужно запастись водой и едой на 72 часа. Каждая семья должна подготовить источники света, которые не зависят от электричества: лампы, свечи или спички. 1,5 литра воды в день нужно запасти на человека и для личной гигиены.

Также дома должен быть радиоприемник на батарейках. Наличные деньги нужно хранить дома.

Ранее немецкий сайт T-online сообщил, что о гибридных атаках предупредили в НАТО. Якобы им угрожают со стороны Китая, Северной Кореи, Ирана и России.

С обвинениями в адрес России выступили Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергал подобные заявления. По его словам, никаких гибридных войн Россия не ведет.

"Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и, наоборот, обратились к первоисточникам тех проблем, которые сейчас душат Европу", - сказал представитель Кремля.

Теги: германия, чс, атака, еда, вода, электроэнергия


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