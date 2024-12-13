Освобожденные села в курском приграничье почти полностью разрушены ВСУ

Населенные пункты Дарьино, Плехово и Новоивановка в Курской области, которые ВС РФ вернули под свой контроль, почти полностью разрушены. Об этом заявил ТАСС бывший глава Суджанского района Александр Богачев, участвующий в волонтерском движении.

По его словам, что уровень разрушений составляет около 90-95%.

Богачев отметил, что ранее в этих населенных пунктах имелись школы, Дворцы культуры и сельскохозяйственные предприятия, все из которых подверглись разрушению в результате атак.

"В каждом населенном пункте было 150-300 домовладений, которых тоже почти не осталось", - добавил бывший глава района.

Ранее депутат Госдумы Николай Иванов сообщил о создании ВСУ пыточных камер в домах жителей Суджанского района Курской области, где содержатся 1100 человек. Он также заявил, что военные ВСУ разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 объектов соцсферы. На территорию Украины были угнаны и погибли более 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион.

В сентябре Песков, отвечая на вопрос, ставят ли военным конкретные сроки по выдавливанию противника с Курской области, сообщил, что у Минобороны есть "все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично".