В Госдуме заявили, что ВСУ устроили пыточные в домах жителей Курской области

Депутат Госдумы Николай Иванов сообщил о создании ВСУ пыточных камер в домах жителей Суджанского района Курской области, где содержатся 1100 человек. Слова парламентария приводит РИА Новости.

"Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого... на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос", — заявил Иванов.

Депутат также сообщил, что военные ВСУ разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 объектов соцсферы. На территорию Украины были угнаны и погибли более 300 тысяч свиней и 27 тысяч голов крупного рогатого скота.

Ранее сообщалось, что в аппарат уполномоченного по правам человека поступили обращения о поиске более чем тысячи человек, насильно вывезенных ВСУ из Курской области. По словам омбудсмена Татьяны Москальковой, обращения поступили от родственников, пытающихся разыскать курян.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. 7 августа глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину разгромить части Вооруженных сил Украины, которые проникли в регион. По официальной информации российских властей на 12 августа (более свежие данные не озвучивались), 28 населенных пунктов были заняты ВСУ, примерно о 2 тыс. их жителей властям ничего неизвестно.