Хинштейн: Необходимо эвакуировать жителей освобожденных курских территорий

Жителей освобожденных населенных пунктов Курской области необходимо эвакуировать.

Речь идет о тех, кто долгое время находился в тяжелых условиях. Об этом сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, за неделю военные России вытеснили противника из населенных пунктов Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Напомним, населенные пункты Дарьино, Плехово и Новоивановка в Курской области, которые ВС РФ вернули под свой контроль, почти полностью разрушены. Уровень разрушений составляет около 90-95%.