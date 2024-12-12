"Человеком года" по версии журнала "Time" стал новый президент США Трамп

Вновь избранный президент США Дональд Трамп стал "Человеком года" по версии журнала "Time". В списке претендентов были предприниматель и миллиардер Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг.

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Итоги рейтинга опубликовали сегодня, сообщает РИА Новости.

На звание также претендовали президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга принца Великобритании Уильяма - Кейт Миддлтон, глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл и даже Юлия Навальная*.

Журнал публикует номер с "Человеком года" на обложке с 1927 года. Его выбирают с учетом того, как личность оказала влияние на заголовки прессы в уходящем году. Выбрать могут как сделавшего "хорошие" дела, так и "плохие".

В прошлом году "Человеком года" стала певица Тейлор Свифт.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин вошел в список самых влиятельных людей Европы.

На первом месте в списке "деятелей" - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на втором – российский президент, на третьем - премьер-министр Польши Дональд Туск.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

** Физическое лицо, включенное в список террористов и экстремистов.