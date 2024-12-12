Трамп не приглашал Путина на свою инаугурацию в январе

Вновь избранный президент США Дональд Трамп не приглашал Владимира Путина на церемонию своей инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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До этого Трамп направил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщил телеканал CBS, пишет РИА Новости.

В мероприятии, возможно, примет участие и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Песков сообщал, что разговор российского президента с Трампом не готовится. Предложений с американской стороны не было.

На церемонию инаугурации Дональда Трампа не приглашают иностранные делегации, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов. Об этом рассказывал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Он отметил, что те, кто говорят, что едут на инаугурацию, попадают не на саму церемонию,. Он уточнил, что вокруг вступления в должность президента США проводится множество дополнительных протокольных и неформальных мероприятий, в том числе инаугурационный бал.