Путина признали одним из самых влиятельных людей Европы

Владимир Путин вошел в список самых влиятельных людей Европы. Об этом пишет издание Politico, сообщает РИА Новости.

На первом месте в списке "деятелей" - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на втором – российский президент, на третьем - премьер-министр Польши Дональд Туск.

В списке тех, кто окажет наибольшее влияние в 2025 году - премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она набрала баллы в номинациях деятельность, готовность нарушать правила и предлагать смелые идеи.

В рейтинге "нарушителей", которые бросают вызов принятой системе, первое место занял главный соперник канцлера Германии Олафа Шольца на предстоящих выборах Фридрих Мерц. Также в это число попала лидер фракции французской правой партии Марин Ле Пен.

Также есть список "мечтателей", которые предлагают новые смелые идеи. Его возглавил новый генсек НАТО Марк Рютте. После него идут премьер Венгрии Виктор Орбан, глава европейской дипломатии Кая Каллас, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и папа Римский Франциск.

В 2023 году соперниками за первое место в списке влиятельных политиков были президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"В этом году ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не попали в список. Их влияние ослабло, и теперь другие лидеры, зачастую из неожиданных кругов, выходят на сцену", - признало Politico.