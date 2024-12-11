Около 500 украинских военных взяли в плен в Курской области за все время атаки

Около 500 украинских военных взяли в плен в Курской области за все время атаки, которая началась шестого августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры об обмене военнопленными между Россией и Украиной идут тяжело. По ее словам, представители Москвы проявляют все искусство дипломатии и человечности, чтобы добиться от Киева каких-либо решений.

Взятый в плен украинский солдат рассказал, что в Курскую область отправляют неподготовленных мобилизованных граждан. Мужчин обучают всего семь дней и отправляют на передовую.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что Украина не хочет меняться военнопленными. По ее словам, киевский режим продолжает всячески саботировать этот процесс и делает все для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы.

По ее словам, в российском плену сейчас находится 630 человек.