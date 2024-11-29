29 Ноября 2024
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Фото: Накануне.RU

Несколько важных законов начнут действовать в декабре в России

Несколько важных законов начнут действовать в декабре в России. Их перечислил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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Так, посредникам запретят участвовать в приёме экзаменов у мигрантов. Сертификаты иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения. Также запрещается усыновление российских детей гражданами зарубежных государств, где разрешена смена пола.

Володин напомнил, что с 23 ноября принят закон о повышении штрафов за изготовление или оборот поддельных документов для мигрантов. Он отметил, что в Россию "должны приезжать только те, кто знает русский язык, уважает и чтит наши традиции".

Также вступят в силу законы о защите детей, семьи и традиционных ценностей: с 4 декабря начнет действовать закон о запрете пропаганды отказа от деторождения — чайлдфри.

Володин подчеркнул, что с 1 декабря участников специальной военной операции освободят от взыскания исполнительского сбора. В этот же день вступит в силу указ, который спишет просроченные кредиты до 10 млн рублей для некоторых участников специальной военной операции (СВО) и их супругов при заключении контракта.

Также депутат рассказал, что с 1 декабря вступит в силу закон, который изменит лицензионные требования к операторам связи, предоставляющим доступ в интернет.

Ранее мы писали, что детей мигрантов будут проверять на знание русского языка при поступлении в школу. Такой законопроект внесен в Госдуму. Планируется не допускать к учебе детей, не знающих определенные нормы русского языка, тестирование будет бесплатное, а тех, кто не знает, но их родители стремятся, чтобы ребенок учился вместе со всеми, предлагается бесплатно подготовить к поступлению. Подробностями законопроекта поделился с Накануне.RU его соавтор, депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев.

Теги: закон, володин, мигрант, чайлдфри, сво


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