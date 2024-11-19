Просроченные кредиты до 10 млн рублей для ряда участников СВО спишут при заключении контракта

Законопроект, который направлен на списание просроченных кредитов, приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о сумме до 10 млн рублей для ряда участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года.

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Об этом сообщает Telegram-канал Госдумы.

Документ был внесен на рассмотрение в июле этого года.

Принятый в первом чтении документ вносил изменения в закон "Об исполнительном производстве", направленный на освобождение участников СВО от взыскания исполнительского сбора в период участия в боевых действиях.

Ко второму чтению документ доработали, сохранив в нем нормы об освобождении участников СВО от исполнительского сбора, и одобрив поправку о возможности списания долгов по просроченным кредитам некоторым участникам спецоперации.

Теперь прекращаются обязательства по кредитным договорам граждан, проходящих военную службу по призыву или других граждан, заключивших контракт о службе в ВС РФ с 1 декабря 2024 года. Срок службы должен быть минимум один год. Также закон касается их супругов.

Речь идет о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности и было возбуждено исполнительное производство.

Новые нормы также уточняют положения о предоставлении военным кредитных каникул. По новым нормам увеличение периода после окончания контракта или мобилизации составит не 30, а 180 дней.