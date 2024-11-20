В России запретили усыновлять детей в страны, где можно менять пол

В России запретили усыновлять детей в страны, где можно менять пол. Закон об этом одобрил сегодня Совет Федерации. Решение было единогласно поддержано сенаторами, пишут "Известия".

Изменения вносятся в Семейный кодекс РФ. Его дополнили нормами о том, что запрещается усыновлять и брать под опеку российских детей лицам, являющимся гражданами государства, "в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола, а равно путем внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, о половой принадлежности иностранного гражданина и без соответствующего медицинского вмешательства".

В сентябре мы сообщали, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на усыновление или опекунство детей из России для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола. Инициативу подготовила группа депутатов, среди которых, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников и вице-спикеры Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой и другие.

В перечне стран, которых коснется запрет: Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония и другие. В этих странах смена пола разрешена либо путём медицинской операции, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.