28 Ноября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин: Россия сейчас подбирает новые цели для поражения "Орешником" на Украине

Генеральный штаб и Министерство обороны подбирают новые цели для поражения "Орешником" на территории Украины. Об этом сказал Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит сегодня в Астане
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Как сообщает ТАСС, новой целью для поражения российскими дальнобойными ракетами могут стать Центры принятия решений в Киеве.

Путин добавил, что РФ продолжит боевые испытания "Орешника" в ответ на действия противника и всегда будет отвечать на их действия. Аналоги ракеты в мире появятся ещё не скоро, пишут "Известия".

Как сообщил российский президент, в случае массированного применения "Орешника", мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.

Президент добавил, что Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ. А Киев не раз пытался атаковать цели в Москве и Санкт-Петербурге.

Мы писали, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" поразила на "Южмаше" в Днепропетровске цеха, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники.

А депутаты всех фракций в Думе России уверены, что использование ракеты было необходимо. Так сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам выступления представителей фракций по актуальным вопросам на заседании палаты парламента.

Теги: орешник, ракета, украина, путин, одкб


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