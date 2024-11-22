Рогов: "Орешник" разрушил цеха, где производили реактивные снаряды

Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Орешник" поразила на "Южмаше" в Днепропетровске цеха, в которых производили реактивные снаряды и ударные беспилотники. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Согласно полученным оперативным данным, ракетным ударом было поражено несколько цехов "Южмаша", степень их разрушения уточняется", - сказал Рогов РИА Новости.

Напомним, 21 ноября Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в своем обращении. По его словам, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник".

Удар по объекту нанесен в ответ на удары дальнобойным американским и британским оружием по России. Целью российского удара был военно-промышленный объект в Днепропетровске, цель успешно поражена. Речь идет о предприятии "Южмаш", которое производит беспилотники и ракеты для ВСУ.

Путин отметил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают.