Токаев: Казахстан поддерживает план Китая и Бразилии по Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна поддерживает план Китая и Бразилии по Украине. Политик высказался на саммите БРИКС в Казани.

"Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине", - цитирует РИА Новости Токаева.

Китайский план состоит из 12 довольно общих пунктов, ни один из которых не предлагает конкретных механизмов разрешения конфликта. Среди предложений КНР: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны, прекращение военных действий, возобновление диалога Москвы и Киева, противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия, а также прекращение односторонних санкций.

В Кремле еще в 2023-ем заявили, что с большим вниманием относятся к плану КНР по мирному урегулированию конфликта на Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа. Президент США Джо Байден заявлял, что китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.