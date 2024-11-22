Токаев поручил обеспечить безопасность объектов в Казахстане из-за эскалации на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране из-за эскалации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

По его словам, председатели палат парламента республики уведомлены об этих мерах. Уали добавил, что ситуация в стране находится на личном контроле Токаева, передает ТАСС.

Напомним, российские военные 21 ноября применили новейшую российскую систему средней дальности "Орешник". Россия нанесла по ОПК Украины удар новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, заявил президент РФ Владимир Путин. В своем обращении он отметил, что именно от США зависит вопрос дальнейшего развертывания российских ракет. Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов, добавил Путин.